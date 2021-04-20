دعمت حركة الترقيات والتنقلات السنوية لضباط وزارة الداخلية 2021 التي أصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ملف "مكافحة المخدرات" من خلال تصعيد اللواء معتز توفيق كمساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بعد سلسلة نجاحات كبيرة حققها في مجال مكافحة المخدرات.



ونجح "توفيق" خلال الفترة الماضية في القضاء على تجارة المخدرات، وضبط أطنان منها، وتجفيف منابع التهريب، وحرق حدائق الشيطان في الصحراء، وملاحقة الديلر والأشخاص الذين يبعون المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.



وشملت الحركة ترقية دفعتى 1991 و1992 لرتبة اللواء، ودفعتى 1996و1997 لرتبة عميد، و2001 و2002 لرتبة عقيد، و2006 و2007 لرتبة مقدم، ودفعتى 2008 و2009 لرتبة رائد، و دفعة 2017 لرتبة نقيب، و2020 لرتبة ملازم أول، ودفعة 2021 التخرج والترقية لرتبه ملازم.