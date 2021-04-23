مشجع ياباني يعجز عن حضور الأولمبياد بعد شرائه تذاكر بـ35 ألف يورو

كشفت صحيفة" لوفيجارو" الفرنسية أن رجلا يابانيا أنفق 35 ألف يورو لشراء ما يقرب من 197 تذكرة لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو 2020، لكن بعد قرار حظر الحضور الجماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اضطر لمتابعة المنافسات الأولمبية من منزله.

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الجمعة، أن المشجع الياباني الكبير كازونوري تاكيشيما (45 عاما) حضر جميع الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، منذ تلك التي أقيمت في تورينو 2006؛ واندهش وتأثر بشدة بالأجواء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ ذلك الحين ولمدة خمسة عشر عاما، حضر تاكيشيما سبع دورات من الألعاب الأولمبية، في تورينو وبكين وفانكوفر ولندن وسوتشي وريو وبيونج تشانج، وحضر ما لا يقل عن 106 من المنافسات الأولمبية، وهوما يعتبر رقما قياسيا، وإذا كان قد سُمح له بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، لكان قد وصل إلى 134. لكن بالنسبة له، فكرة أن يحقق رقما قياسيا ليس بهذه الأهمية، حسبما قال لموقع دويتشه فيليه: "بالنسبة لي، الأمر لم يكن أكثر من مجرد حكاية لطيفة".

وكان تاكيشيما، وهو رجل أعمال ثري في مجال العقارات، قد اشترى 197 تذكرة لأولمبياد طوكيو، وأنفق 4 ملايين ين، أي نحو 35000 يورو، كان ينوي مشاركتها مع عائلته وأصدقائه وموظفيه حتى يدركوا بشكل أفضل شغفه بالأولمبياد.

وخلال حفل الافتتاح، توجه المشجع الياباني الكبير إلى الاستاد الأولمبي، الذي يتسع عادة لـ 68 ألف متفرج، لكنه بدا فارغا بشكل بائس، باستثناء وجود المسؤولين والشخصيات العامة. وبعد أن فشل في دخوله للاحتفال، اضطر إلى رؤية الألعاب النارية فوق الاستاد الأولمبي، ومتابعة فقرات الحفل من خلال هاتفه.

أما بالنسبة للتذاكر التي اشتراها ولم يستخدمها، فسيتم رد الأموال إليه بالكامل ومن المتوقع أن يحتفظ بها لشراء تذاكر الدورات الأولمبية المقبلة.