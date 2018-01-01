أولمبياد طوكيو يشهد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بين المعنيين بالأولمبياد.

وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية من الإصابات تسجلها اللجنة المنظمة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن اعتبارا من أول يوليو الجاري، وكانت قد سجلت أمس الخميس 24 حالة جديدة.

وشملت قائمة الحالات الجديدة ثلاثة رياضيين من بينهم الأمريكي سام كندريكس نجم القفز بالزانة، ولم يجر الكشف عن هوية الرياضيين الأخرين في التقرير.

ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 220 حالة.

وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ لفترة تتضمن فترة الأولمبياد الذي يقام بدون حضور جماهير.