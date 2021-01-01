الحكومة الألمانية تعتمد قواعد جديدة لاختبارات الكشف عن كورونا عند دخول البلاد

مرر مجلس الوزراء الألماني اليوم الجمعة مرسوما لوزير الصحة ينس شبان (CDU) يقضي بإلزام المسافرين بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا عند دخولهم الأراضي الألمانية.



وأعلنت نائبة المتحدثة باسم الحكومة، أولريكه ديمر، أن اللائحة الجديدة تهدف إلى إبقاء دخول الإصابات الإضافية إلى ألمانيا عند أدنى مستوى ممكن.



واعتبارا من بعد غد الأحد، سيتعين على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما إثبات عند دخولهم إلى ألمانيا أن خطر انتقال العدوى منهم محدود، إما بتقديم شهادة بتلقي التطعيم أو إثبات التعافي من إصابة سابقة أو تقديم نتيجة اختبار سلبية. وكان هذا المرسوم ينطبق على جميع ركاب رحلات الطيران. وسيُطبق الآن على جميع وسائل النقل، أي حتى عند الدخول إلى البلاد على متن سيارة أو قطار.



بالإضافة إلى ذلك، ستطبق ألمانيا تصنيفا جديدا للمناطق التي بها مخاطر إصابة عالية بكورونا، لتقتصر على فئتين بدلا من ثلاثة، وهي: مناطق عالية الخطورة ومناطق تنتشر فيها متغيرات جديدة ومثيرة للقلق.