ثقافة الاسكندرية ينظم ٣ حفلات للفنون الشعبية

نظم فرع ثقافة الاسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالقصور و المراكز التابعة له، و ذلك وفق اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الدخول من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة و تباعد المقاعد .

تضمنت الفعاليات حفلات للفنون الشعبية لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقصر ثقافة الأنفوشى ، فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقصر ثقافة مصطفى كامل، و التنورة التراثية التابعة لفرقة القاهرة للفنون الشعبية بقصر ثقافة الشاطبى.

كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "القيم الأخلاقية أساس بناء الإنسان" بقصر ثقافة الشاطبى ،ناقشت انتشار السلوكيات السلبية في الشارع المصري وكيفية الحد منها، و أهمية تنمية السلوكيات الإيجابية و الحس الوطنى للارتقاء بالشباب كونهم الثروة البشرية للبلاد، و أخرى بعنوان "ثمار الزيتون"تناولت فوائد زيت الزيتون ومخلفات عصره وعلاقتهم بالبيئة، و كيفية تعبئة المحاصيل الزراعية.