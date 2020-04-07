السعودية تدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025 بثلاثة ملايين دولار

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تبرع المملكة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025.

وأكد ولي العهد السعودي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أهمية تظافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة؛ لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن ولي العهد، وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في القمة العالمية للتعليم "تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 – 2025م" المنعقدة اليوم الخميس، في المملكة المتحدة.