حكومة التشيك تكافئ موظفي الدولة الذين تلقوا تطعيم كورونا

قررت حكومة جمهورية التشيك مكأفاة موظفي الدولة الذين يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو الذين تم تطعيمهم بالفعل.



وقالت الحكومة في بيان اليوم الجمعة إنالموظفين سيحصلون على يوم عطلة إضافي، مدفوع الأجر مقابل كل جرعة تطعيم.



وأكد رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيس، أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع مزيد من الأشخاص على تلقي التطعيم. كما دعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال إلى اتخاذ مثل هكذا قرار.



وأوضحت الحكومة أنه سيتم احتساب أيام الإجازة بأثر رجعي لجميع التطعيمات التي تم إعطاؤها منذ بداية العام.



وتكافح جمهورية التشيك حتى الآن للتغلب على بطء حملة التطعيم، حيث يتمتع 6ر4 مليون شخص من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 7ر10 مليون نسمة بالحماية الكاملة.