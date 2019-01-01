النفط يواصل مكاسبه ويقفز 2% خلال الأسبوع الماضي

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، في ظل نمو الطلب على الوقود بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 75.60 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفزت أمس الخميس، بنسبة 1.75%. وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 74.62 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسبا حققته أمس الخميس، بواقع 1.7%.



ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2% للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس ومقرها سنغافورة ، إن أسعار النفط تراجعت قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي، إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف.



وأضافت يانج، أن أسعار النفط هذا الأسبوع تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب.