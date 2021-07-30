مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي: متغير دلتا معدي مثل الجدري

أفادت مذكرة داخلية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن متغير "دلتا" شديد العدوى قد يسبب أمراضًا أسوأ من الإصدارات الأخرى لكوفيد-19 وهو أكثر عدوى من الفيروسات الرائدة الأخرى.

وتحث المذكرة التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مسؤولي الصحة على "الاعتراف بأن الحرب قد تغيرت" وتستشهد بالبيانات التي لم تُنشر بعد والتي تُظهر أن الأفراد الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد قد ينقلون متغير "دلتا" بنفس سهولة الأشخاص غير المحصنين.

واستشهدت مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي بالبيانات التي لم يتم نشرها لتبرير التغيير الذي حدث هذا الأسبوع بالنسبة للإرشادات العامة وحث جميع الأشخاص، بغض النظر عن حالة التطعيم، على ارتداء أقنعة في "الأماكن العامة والداخلية" في مناطق من البلاد ذات مستويات انتقال "كبيرة" أو "عالية" من كوفيد-19.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز، التي حصلت أيضًا على نسخة من المذكرة، أن متغير "دلتا" يمكن أن يكون أكثر عدوى من الفيروسات التي تسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والسارس والإيبولا ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية والجدري، وهي معدية مثل جدري.