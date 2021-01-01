متطوعو سي ووتش ينقذون نحو 100 مهاجر

أنقذ متطوعو منظمة "سي ووتش" الخاصة نحو مئة مهاجر كانوا في مأزق في عرض البحر، خلال عمليتي إنقاذ.



وقالت منظمة الإنقاذ البحري، ومقرها برلين، اليوم الجمعة، إن طاقم سفينة "سي ووتش 3" أخذوا على متنها مساء أمس الخميس أكثر من ثلاثين شخصا، بينهم ثلاثة أطفال صغار والعديد من القُصّر.



وأنقذ الطاقم أكثر من 60 شخصا في مهمة أخرى صباح اليوم الجمعة.



وغردت "سي ووتش" عبر موقع تويتر: "الكثير من الأشخاص مصابون وبعضهم يعاني من حروق حادة ناتجه عن وقود".



وأعلنت منظمة "أوبن أرمز" (الأذرع المفتوحة) الإغاثية الإسبانية الخاصة أمس الخميس إنقاذ أكثر من 150 شخصا من المياه في عرض البحر المتوسط.



ونقل طاقم اليخت "أسترال" المهاجرين إلى مواقع آمنة قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.



وصل كثير من المهاجرين في قوارب إلى الجزيرة أمس، بحسب تقارير إعلامية. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن أكثر من ألف شخص كانوا يسعون إلى الحماية موجدون، في الجزيرة الصغيرو.



وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول نحو 27 ألف و900 مهاجر بالقوارب إلى إيطاليا حتى الآن العام الجاري حتى أمس الخميس. وبلغت عمليات الوصول في نفس الفترة من العام الماضي نحو 13 ألف و300.