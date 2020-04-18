تايلاند تسجل 17 ألفا و345 إصابة جديدة بكورونا و117 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 ألفا و345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 117 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 آلاف و679 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وتضمنت الحالات الجديدة 16 ألفا و664 حالة بين عامة الناس، و681 حالة بين نزلاء السجون.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 578 ألفا و375 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 10 آلاف و678 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 381 ألفا و170 حالة.