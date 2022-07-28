حكم القضاء الأمريكي، بالسجن مدى الحياة على جهادي كندي وصف بأنه مسؤول رئيسي في دعاية تنظيم "داعش" وسجل بصوته مقاطع فيديو للتنظيم.



ومحمد خليفة (39 عاما) ، اعترف بأنه مذنب في ديسمبر الماضي، بـ "دعم منظمة إجرامية إرهابية تسببت في موت أشخاص".



وتفيد لائحة الاتهام بأنه غادر كندا في 2013 للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.



وقد أصبح بسرعة من المسؤولين في التنظيم بين 2014 و2019.



وبحلول 2014 أصبح "عضوًا رئيسيًا" في الخلية الدعائية للتنظيم، وبخاصة بسبب إتقانه اللغتين الإنجليزية والعربية.



وتقف هذه الخلية وراء مقاطع فيديو لإعدام رهائن أجانب بمن فيهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف اللذان قتلا بقطع الرأس في 2014.



وكان محمد خليفة شخصيًا "الصوت" الإنجليزي في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية العنيفة جدا لتنظيم داعش، بما في ذلك مقطعا فيديو بعنوان "لهيب الحرب" (فليمز أوف وور)، الأول يعود إلى 2014 والثاني إلى 2017 ويظهر فيهما إعدام جنود سوريين، حسب الوثيقة.



وهو أيضا الراوي المفترض لمقاطع فيديو للتجنيد"تتضمن لقطات لاعتداءات التنظيم في فرنسا وبلجيكا، من أجل تشجيع المرشحين الآخرين للانضمام للتنظيم على التحرك.



وقد اعتقلته في 2019 قوات سوريا الديموقراطية التحالف الذي يهيمن عليه الأكراد.



وفي مقابلة مع قناة" سي بي سي" الكندية من سجنه في سوريا، لم يبد محمد خليفة الملقب أبو رضوان الكندي أي ندم على أفعاله.



وقال إنه يريد العودة إلى كندا مع زوجته وأطفالهما الثلاثة لكن شرط عدم محاكمته هناك.



وقد تم تسليمه في 2021 إلى السلطات الأمريكية ونُقل إلى الولايات المتحدة.