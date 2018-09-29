الصحة العراقية تعلن تسجيل 125 إصابة في صفوف المتظاهرين والعسكريين

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن حصيلة مصابي التظاهرات، بلغت حتى الآن 125 من المدنيين والعسكريين.



وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "عدد الإصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة العراقية اليوم السبت وحتى الآن 125 مصابا، منهم 100 من المدنيين و25 من العسكريين".



وأكدت الوزارة استمرار استنفار مؤسساتها لإسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كل الإجراءات الصحية اللازمة، فضلا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى.



وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استقبال 60 إصابة من المتظاهرين، فيما أكدت استنفار مؤسساتها لإسعاف وعلاج الجرحى.