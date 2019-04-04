أجرت الشروق استبيانًا حول أسباب تراجع مستوى فريق الكرة بالنادي الأهلي، وخسارة كأس مصر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

واعتبر 50% من قراء الشروق، أن اللاعبين هم المسؤول الأول عن الهزيمة، بينما 31% حملوا المسؤولية لمجلس الإدارة.

الشروق حاولت أن تطرح الاستبيان على اثنين من كبار لاعبي كرة القدم في مصر.

مختار مختار: أزمة نفسية

من جانبه، قال مختار مختار لاعب الأهلي السابق، إن لاعبي الزمالك ظهور بمستوى أفضل من لاعبي الأهلي وتحلوا بثقة كبيرة في أنفسهم ما مكنهم من تحقيق الفوز .

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق"، أن الزمالك استطاع حسم المباراة بسهولة، موضحا أن الأجواء المحيطة منذ ما قبل المباراة كانت تشير إلى خسارة الأهلي.

ورأى أن المستوى الفني للزمالك في الوقت الحالي أفضل من الأهلي، وكذا الأمر فيما يخص الوضع النفسي، معتبرا أن لاعبي الزمالك كانوا مؤهلين أكثر للتتويج باللقب.

وأشار إلى أن الأهلي يقدم مستوى سيئا في المباريات الأخيرة، وهو أمر وارد لأي فريق، بينما غير الوارد هو أن يكون هذا هو حال الفريق في وقت تتوفر فيه كل الأسباب التي تساعد على تحقيق التفوق.

ونوه بأن الفريق يمر بأزمة نفسية كبيرة، يظهر تأثيرها على اللاعبين، وأشار كذلك إلى تعاقب الأجهزة الفنية وتأثير ذلك مستوى الفريق.

ولفت إلى أن الأهلي لم يكن يقدم أداء جيدا رغم تحقيقه الفوز والتتويج بالبطولات، مؤكدا أن هذا الأمر لا يزال له تأثير سلبي على أداء اللاعبين.

وأكد أن التحدي الذي يواجه سواريتش حاليا هو انتشال اللاعبين من هذه الحالة وإعادتهم للمستوى الطبيعي، موضحا أن بصمة المدير الفني مع الفريق يفترض أن تظهر بعد خمس مباريات من توليه الإدارة الفنية.

وشدد على أنه من الصعب تحمل الأمر لحين انتهاء بطولة الدوري، غير أنه أكد ضرورة الدعم والمساندة في الفترة المقبلة.

وبحسب مختار، فإن المدير الفني يُلتمس له العذر في تعاقب المباريات كونه لا يملك متسعا من الوقت لإدخال اللاعبين في منظومته الفنية.

ضياء السيد : ضغوط رهيبة

من جانبه، قال ضياء السيد لاعب الأهلي السابق، إن خسارة الفريق لنهائي الكأس "خسارة عادية"، مؤكدا أن لاعبي الأحمر يتعرضون لضغوط رهيبة.

وأضاف أن الزمالك استحق التتويج ببطولة الكأس بعدما قدم أداء أفضل في المباراة النهائية، فيما لم يكن لاعبو الأهلي على المستوى المتوقع.

ولفت إلى أن لاعبي الأهلي يعانون من إجهاد شديد ما أدى ظهورهم بشكل سيء خلال نهائي الكأس.

وأشار إلى أن تعيين مدرب جديدة للفريق (البرتغالي ريكاردو سواريتش) في منتصف الموسم أصاب الفريق بالارتباك، موضحا أن المدرب يحتاج وقتا لتظهر معالمه مع الفريق.

وتابع: "الكرة تحتاج وقتا لينسجم اللاعبون مع المدرب.. أعتقد أنه لا يزال من المبكر الحكم على المدرب ليكون الحكم بشكل جيد".

واعتبر السيد، أن سوء حالة كل لاعبي الأهلي في وقت واحد أمر غير منطقي، موضحا أن هذا الأمر راجع إلى عدة عوامل، بينها التركيز على 16 لاعبا فقط على مدار الفترات الماضية دون إتاحة الفرصة لبقية اللاعبين بشكل مناسب.

ونوه بأن هذا الأمر أدى إلى خلل بدني لدى الكثير من اللاعبين على أرض الملعب.

وأكد أن لاعبي الأهلي مطالبون بتحقيق الانتصار في المباريات المقبلة من بطولة الدوري على الرغم من أن مصير البطولة ليس بين أيديهم، غير أنه شدد على صعوبة الأمر وبخاصة من الجانب البدني.

وختم قائلا: "حلاوة الكرة في المحاولات رغم الصعاب والتحديات.. على اللاعبين بذل أقصى ما يمكنهم من أجل الجمهور".