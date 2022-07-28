قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الإحاطة الموجهة من مصر - عن طريق رئيس البعثة الدائمة المصرية في نيويورك بالأمم المتحدة – إلى مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، تستهدف «تنبيه» المجلس، وفقًا للمصطلح الوارد في المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مصر أحد الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ولها الحق في تنبيه المجلس إلى أن النزاع الثلاثي الذي بدأ اعتبارا من أبريل 2011، وإعلان إثيوبيا المنفرد بتشييد السد، يهدد السلم والأمن الدوليين.

وذكر أن مصر في إحاطتها، طلبت من المجلس أن ينفذ البيان الرئاسي الأخير الذي صدر العام الماضي، وناشدت الدول الأطراف، معاودة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن مجلس الأمن أحال النزاع للاتحاد الإفريقي، بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: «بعيدًا عن لغة القانون الدولي، لابد من إبداع في توصيل الرسالة محكمة لإثيوبيا، عن طريق أصدقاء مصر والسودان داخل والخارج المنطقة، بأن النهج الإثيوبي الانفرادي المتعنت لن يفلح، ولابد من وجود آليات محددة وسلمية دبلوماسية، لحلحلة العناد الإثيوبي، وزعزعته وإنقاص وزن التأثير النوعي لأديس أبابا».

وأوضح أن مصر تلجأ للوسائل الدبلوماسية والقانونية والسلمية؛ لتسوية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة، متابعًا: «الأسهل والأجدى أن تقف مصر وقفة استراتيجية وتعيد المواقف وتراجع الآليات التي تركت بالكامل، وتحاول اتباع وسائل سلمية أخرى في حلحلة الموقف المأزوم منذ عام 2011».

ووجه سامح شكري وزير الخارجية، أمس الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات، التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.