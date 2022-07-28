نجاح: طورنا الأداء البدني للاعبي الخماسي الحديث حتى نواكب النظام الجديد

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أكد محمد نجاح المعد البدني لمنتخب مصر للخماسي الحديث أن لاعبي المنتخب الوطني قادرون على تحقيق انجاز كبير في بطولة العالم التي تستضيفها المحروسة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وأضاف نجاح خلال تصريحاته: بطولة العالم اخر محطات الموسم الدولي وهي بطولة على أعلى مستوى تنظيميا وملاعب الأكاديمية مناسبة للنظام الجديد للعبة فكل الملاعب في نفس المنطقة ويسهل على اللاعبين الانتقال من لعبة لـ أخري بسرعة.

واستطرد: مصر مميزة في تنظيم بطولات الخماسي بالنظام الجديد، التنظيم رائع وفريد خصوصا انه يوفر كافة احتياجات اللاعبين والاجهزة الفنية فى مكان واحد دون وسائل مواصلات.

واوضح: بسبب النظام الجديد للعبة الذي يحتم خوض النهائي في 90 دقيقة فقط اصبح هناك إعداد بدني مختلف واعلى من السابق وبالتالي وجب علينا تطوير الاداء البدني للاعبى المنتخب.

وأردف: الفروسية يتدخل بها عنصر الحظ بسبب اختيار الحصان بالقرعة، وبالتالي تغيير الفروسية بلعبة جديدة مثل سباق الموانع وهي لعبة شعبية فى امريكا سيكون مختلفا على كافة المستويات البدنية والفنية.

وأختتم نجاح قائلا: أحمد الجندي قصة ناجحة بالنسبة لكل لاعبى الخماسي واصبح مثل اعلى وملهمهم وظهر بشكل مميز في بطولة العالم ونتمني أن يحقق ميدالية.

ويقام اليوم منافسات نهائي فردي الرجال والسيدات.

يشارك من مصر الثنائي أحمد الجندي وشقيقه محمد الجندي في منافسات فردي الرجال، فيما تشهد منافسات نهائي السيدات مشاركة سلمى أيمن وملك إسماعيل.

وتتصدر مصر جدول ترتيب الميداليات بعدما أحرزت ميداليتين في البطولة حتى الآن، هي ذهبية تتابع السيدات وفضية تتابع الرجال.