جامعتا أكسفورد وكامبريدج قد تعيدان قطعا أثرية منهوبة من بنين

يمكن لجامعتي أكسفورد وكامبريدج في بريطانيا إعادة أكثر من 200 قطعة أثرية نهبتها القوات الاستعمارية البريطانية في عام 1897، بعد أن طلبت نيجيريا هذا العام إعادة القطع الثقافية إلى الوطن.

تم أخذ 213 قطعة، بما في ذلك العديد من المنحوتات البرونزية وبعض المنحوتات العاجية والخشبية، من مدينة بنين على يد القوات البريطانية في فبراير 1897 ردا على نزاع تجاري عنيف في الشهر السابق عليه حينذاك، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وخلال الهجوم، أحرقت القوات البريطانية قصر المدينة ونفت أوبا أو ملك بنين.

واستولى البريطانيون على عدة آلاف من قطع النحاس وغيرها من القطع الأثرية- المعروفة مجتمعة باسم برونزية بنين – وتم بيعها لاحقا في لندن لتعويض تكاليف المهمة العسكرية.

ولكونها تتمتع بجودة وأهمية فنية استثنائية، تم البحث عن هذه الأعمال بشغف من قبل المتاحف وهواة جمع الآثار والتحف في تلك الفترة، مما أدى إلى انتشارها في العديد من المتاحف الأوروبية والأمريكية وكذلك في المملكة المتحدة.

يعود تاريخ مطالبات الاسترداد إلى منتصف القرن العشرين وازدادت حدتها في السنوات الأخيرة.