تكدس مروري لأكثر من 800 كيلومتر في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع

أدت حركة المرور خلال نهاية الأسبوع إلى ازدحام عبر فرنسا اليوم السبت، خاصة على الطرق السريعة المؤدية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأعلنت الهيئة المعنية عبر موقعها الإلكتروني، أنه عند الظهر (1000 بتوقيت جرينتش) كانت السيارات تسير في طوابير طويلة لأكثر من 800 كيلومتر.

وعلى الطريق السريع 7 الذي يؤدي إلى الجنوب عبر وادي الرون، قالت شركة فينشي للإنشاءات المشغلة للطريق، إنه تحتم على السائقين تخصيص مدة خمس ساعات للرحلة من ليون إلى أورانج رغم أنها تستغرق في العادي ساعة ونصف.

يشار إلى نهاية الأسبوع بين شهري العطلات يوليو وأغسطس تكون مزدحمة للغاية في العادي على الطرق الرئيسية في فرنسا، وهذا يرجع لأن الكثير ممن يقضون العطلات يتجهون إلى المنتجعات في جنوب البلاد في نفس الوقت، بينما يعود آخرون إلى منازلهم بعد قضاء عطلاتهم.

غير أنه هذه المرة تم تسجيل تكدس أقل في منتصف النهار اليوم السبت مقارنة بالسبت الأخير في شهر يوليو في 2021، عندما شهدت حركة المرور تكدسا للسيارات لأكثر من ألف كيلومتر في الذروة.