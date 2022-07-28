عشرات القتلى في اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي وحركة الشباب الصومالية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا وقائد إقليمي بأن القوات الإثيوبية في جنوب شرق البلاد قتلت أكثر من 150 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية خلال اشتباكات حدودية ضارية أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من القتال في تسعة أيام.



وقال الجنرال في الجيش الإثيوبي تسفاي أيالو لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن "الجماعة الإرهابية أعادت تجميع قواتها المشتتة (الليلة الماضية) وحاولت التسلل إلى إثيوبيا وتنفيذ هجوم في المنطقة المتاخمة للصومال".



وكثيرا ما سعت حركة الشباب الإرهابية إلى إنشاء قاعدة في إثيوبيا، وبثت رسائل في السنوات الأخيرة بلغة الأورومو، وهي لغة يتم التحدث بها في إثيوبيا.



من جهتها، أكدت حركة الشباب وقوع الاشتباكات وقالت إنها قتلت 103 من رجال الشرطة الإثيوبيين واحتلت بلدة آتو في وقت سابق من يوم الجمعة.



ورفض قائد ميداني إثيوبي سقوط هذا العدد من القتلى وقال إن 14 مقاتلا إثيوبيا فقط لقوا حتفهم.



وفي إشارة إلى بلدة آتو، قال القائد لوكالة رويترز "ما زالت تحت سيطرتنا". وأفاد أحد سكان بلدة آتو، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن مسلحي حركة الشباب هاجموا البلدة بالسيارات المفخخة وقذائف المورتر في الصباح لكنهم فروا في وقت لاحق.



وقال محمود عدن، وهو مسؤول أمني محلي في قرية البردة المجاورة، لوكالة الصحافة الفرنسية: "وصلتنا معلومات بأن المواجهة المسلحة حصلت بين الشباب وشرطة ليو هذا الصباح حول أتو"، مضيفا: "أطلق الإرهابيون قذائف الهاون قبل بدء المواجهة المباشرة".



وتابع: "تمكّنت القوات من صدّ المهاجمين الإرهابيين، وسقط بعض الضحايا رغم عدم توافر تفاصيل لدينا".



وقال مدكر مرسال، وهو قائد أمني في منطقة أتو، إن المسلحين استخدموا قذائف الهاون والمدفعية في الهجوم الذي استمر قرابة ساعتين، وإن القوات الإثيوبية ردت بدعم من مروحيات قتالية.



وتزيد الهجمات من تعقيد الوضع الأمني المضطرب بالفعل في إثيوبيا، منذ شن الحكومة المركزية برئاسة آبى أحمد حملة عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد.



وكانت السلطات الصومالية قد أعلنت في وقت سابق أنها قتلت أكثر من مئة مقاتل من حركة الشباب قاموا بتوغل عبر الحدود.



وقال المسؤول الإقليمي الصومالي مصطفى عمر إن السلطات تسعى لإنشاء "منطقة أمنية عازلة" خارج الأراضي الإثيوبية لمواجهة مثل هذه الهجمات.



ومنذ 15 عاماً تخوض الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، تمرداً ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وقوّة من الاتحاد الإفريقي مكوّنة من جنود يتحدّرون من 5 دول إفريقيّة بينها إثيوبيا وكينيا.



ورغم طردهم من المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة مقديشو عام 2011، لا يزالون متحصنين في مناطق ريفية واسعة، وينفذون هجمات ضد أهداف حكومية وقوات الأمن.