رئيس الوزراء العراقي: الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد لحل أزماتنا

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الحاجة لرؤية حل وحوار وطني شامل لحل الأزمات في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء في كلمة ألقاها وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، نيابة عن رئيس الوزراء خلال مراسم استقبال رفات ضحايا الأنفال البرزانيين.

وأضاف: إن "شعب العراق قدم تضحيات غالية وكبيرة على امتداد تأريخه في مواجهة السلطات الدكتاتورية الجائرة، وسوء الإدارة، والظلم، والتمييز، والإجحاف من أجل الكرامة الإنسانية والوطنية والأخلاقية، ومن أجل بناء فرص حياة للأجيال القادمة، وليس من أجل مغانم سياسية".

وأكد أن "شعب العراق قلق من حالة التوتر السياسي الحالي ومحاولات جر مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية للدخول في حلبة سجال سياسي واتهامات وافتراءات بين مختلفين سياسيا، وزمن الخلاف السياسي قصير مهما طال ومهما كانت نتائجه مؤلمة. لكنْ، زمن الدولة طويل، ويجب الحفاظ على الدولة ومؤسساتها".

وأشار إلى أن "العراق ومستقبل هذا الشعب أمانة في أعناقنا.. ونحن مسؤولون أمام كل التضحيات التي قدمها هذا الشعب، وفي هذه الأرض الطيبة والخيرة التي عانت وقدمت تضحيات غالية لعقود طويلة، ورسخ في وجدان شعبها حب الحرية والعدالة، لم يرضخ أهلها لدكتاتور عات، ولا لأفكار ظلامية، إنها جبال ووديان سقيت بدماء طاهرة لا بد من أن يجد أبناؤها ثمرة هذه التضحيات حرية وعدالة وحقوقا".