واشنطن تحث حكومة إثيوبيا على السلام مع جبهة تجراي

دعا المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي، إلى إحراز تقدم في عقد محادثات السلام الإثيوبية، وذلك بعد يوم واحد من وصوله إلى العاصمة أديس أبابا .

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مايك هامر الذي وصل إلى أديس أبابا الجمعة، أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، تناولت "الحاجة إلى استمرار التقدم في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، والمساءلة بشأن حقوق الإنسان وإجراء محادثات سياسية لإنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم"، بحسب الصحافة الفرنسية.

وتطرقت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد و"جبهة تحرير تجراي" إلى احتمال إجراء محادثات سلام لإنهاء النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020. لكن عقبات كبيرة ظهرت، ليس أقلها بشأن من الذي يجب أن يتوسط في أي مفاوضات.

ويريد آبي من الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، التوسط في أي محادثات، بينما تصر جبهة تحرير شعب تيجراي على أن تقود كينيا المجاورة المفاوضات.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في تجراي والمناطق المجاورة في عفر وأمهرة، مع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وتفتقر تجراي نفسها إلى الغذاء والوقود والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك، ويعيش مئات الآلاف من سكانها في ظروف مزرية بسبب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.