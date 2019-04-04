إصابة 3 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين في رشيد

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز رشيد ووجود مصابين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من "دياسطي.م 62 سنة، ورحمة.ه، 20 سنة، وسعاد.م 45 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون بكفر الشيخ.



تم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.