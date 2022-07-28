كونسادول سابورو يفلت من الهزيمة أمام ناجويا جرامبوس في الدوري الياباني

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فلت كونسادول سابورو من الهزيمة أمام ناجويا جرامبوس وتعادل معه 2 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الياباني الممتاز.

وأنهى كونسادول سابورو الشوط الأول متقدما بهدف سجله كازوكي فوكاي في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني، رد ناجويا جرامبوس بهدفين سجلهما ليو سيلفا ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقتين 67 و81 لكن ريوتا أوكي خطف هدف التعادل لكونسادول سابورو في الثواني الأخيرة من المباراة.

ورفع ناجويا جرامبوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد كونسادول سابورو إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.