اعتقال سويدي في إيران بتهمة التجسس

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال مواطن سويدي بتهمة التجسس في إيران.



وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) نقلا عن بيان وزارة الأمن أن هذا الشخص كان يقوم بزيارات متعددة إلى إيران وأدرجت اسمه في قائمة الأشخاص المشتبه بهم لديها بسبب سلوكه واتصالاته المشبوهة.



وكان هذا الشخص قد دخل إيران قبل عدة أشهر،وقد ألقي القبض عليه عندما كان يريد الخروج من الحدود الإيرانية بعد إنهاء مهمته في إيران.



ويشار إلى أن العلاقات بين السويد إيران متوترة حاليا، واستدعت طهران سفيرها لدى ستوكهولم قبل عشرة أيام احتجاجا على سجن مواطن إيراني.



واستدعت طهران سفيرها بشكل مؤقت من أجل مشاورات احتجاجا على إدانة المواطن الإيراني لتورطه في الإعدام الجماعي لمعتقلين سياسيين في 1988.



وأصدرت محكمة مقاطعة ستوكهولم حكم بالسجن مدى الحياة بحق المواطن الإيراني /61 عاما/ الأسبوع الماضي.



وقضت المحكمة بأن الرجل متورط في جرائم خطيرة ضد القانون الدولي وكذلك جرائم مصنفة على أنها قتل، في صيف 1988.



وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بالفعل الحكم ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية.