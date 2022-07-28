ذهبيتان وفضيتان لمنتخب الكاراتيه بالبطولة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم السبت، ميداليتين ذهبيتين ومثلهما فضيتين في البطولة العربية المقامة حاليا بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

ففي منافسات وزن 84 كجم، جاءت الذهبية من نصيب محمد أبوبكر، فيما جاءت الفضية من نصيب الكويتي يوسف أحمد، بينما تقاسم البرونزية الثنائي السعودي محمد المالكي والليبي عصام الضبع.

وفي منافسات الكاتا جماعي سيدات، جاءت الذهبية من نصيب لاعبات منتخبنا الوطني متفوقات على سيدات الكويت الفائزات بالفضية.

بينما اكتفى لاعبو منتخبنا الوطني بالفضية في منافسات الكاتا الجماعي للرجال، حيث جاءت الذهبية من نصيب الكويت، بينما البرونزية من نصيب الإمارات.

وفي منافسات فوق 68 كجم، انتزعت دينا أحمد الميدالية الفضية، بينما جاءت الذهبية من نصيب الأردنية جود الضروس، أما البرونزية فاكتفت الكويتية ياسمين المطوع بالحصول عليها.

أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو منتخبنا الوطني موضحا أن المنافسة جاءت قوية ومثيرة من جانب جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.