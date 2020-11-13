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اقتحم مسلحون موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا، واغتصبوا 8 شابات كنّ يشاركن في التصوير.

وأوضح وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي، أن 3 من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم الخميس في ضواحي كروجرسدورب غرب جوهانسبرج.

وقال سيلي للصحفيين، إن العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى أن الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهنّ بين 18 و35 سنة، لافتاً إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال، فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال.

كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وقال سيلي للصحفيين على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرج حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم: "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في المؤتمر نفسه أنه أمر وزير الشرطة بـ"ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة".

وتتلقى شرطة جنوب افريقيا كل 12 دقيقة بلاغا في المعدل مرتبطاً بحالة اغتصاب. ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها.