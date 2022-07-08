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نائبة وزير الخارجية الأمريكي: بوتين سيمضي قدما في الحرب على أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 3:12 ص | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 3:12 ص

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، عن ثقتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيمضي قدما" في الحرب التي يشنها في أوكرانيا.

وقالت شيرمان في حديث لصحيفة "إكونوميست"، ردا على سؤال بشأن: "كيف يمكن جعل بوتين يوقف الحرب في أوكرانيا.. ليس بوسعي أن أتصور ما يدور في خلده".

وتذكرت شيرمان تجربتها الشخصية من اللقاء مع بوتين، مشيرة وتابعت: "معظم الوقت كان أثناء الاجتماع في سوتشي مع وزير الخارجية آنذاك جون كيري، وقضينا نحو 4 ساعات معه".

وأكملت: "هو ذكي جدا، ولم تكن ورقة أمامه وهو مرن جدا ولديه ثقة بنفسه، وأعتقد أن لديه رؤية بشأن إلى أين يتجه".

ورجحت أن بوتين "سيمضي قدما" بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أن "على العالم أن يدرك ما هي طموحاته".

 

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