تقرير: زامبيا تجري محادثات لإلغاء قروض بقيمة أكثر من 2 مليار دولار

أفادت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، بأن زامبيا قد انخرطت بالفعل في محادثات مع جهات الإقراض لتسهيل عمليات إلغاء قروض بقيمة أكثر من ملياري دولار، لم تتسلمها لوساكا بعد.

وأشار بيان لوزارة المالية والتخطيط الوطني في زامبيا، إلى قائمة مشروعات سيتم التخلي عنها، تشمل مشروعات يمولها بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وكانت خطة الميزانية متوسطة الأجل التي نشرتها وزارة المالية في وقت سابق الشهر الجاري أشارت إلى أن زامبيا بصدد إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بنحو 2.1 مليار دولار، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وتتوقع الوزارة اتساع عجز موازنة البلاد لعام 2022 إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 7. 6% مستهدفة في الميزانية، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الإنفاق إلى 183 مليار كواشا (1. 11 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 173 مليار كواشا، وفقا لخطة الميزانية متوسطة الأجل التي نشرت في التاسع من الشهر الجاري.