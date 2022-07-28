اتفاق وزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق على تعزيز التعاون التجاري

اتفق وزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق، في نهاية أعمال "اللقاء الرباعي" الذي جمعهم في بيروت، على تعزيز التبادل التجاري، ووضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والبيطرية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام للمناقشات.



وأعلن "اللقاء الرباعي" في بيان ختامي اليوم السبت، الاتفاق على "مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بين الدول المجتمعة إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان".



كما قرر الوزراء الأربعة "التنسيق الكامل في تبادل المعلومات حول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود والكوارث الزراعية وإقرار الآليات المشتركة لمكافحتها والسيطرة عليها، وضرورة مناقشة إمكانية توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والأدوية البيطرية بين الدولة المجتمعة واعتماد ما هو مناسب ومتوافق مع الانظمة والقوانين في كل دولة".



واتفق الوزراء على "تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية وما يتبع لها من وكالات وصناديق ذات صلة ودعوتها لتبني وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إقليمية بين الدول المجتمعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي".



كما اتفقوا على "انعقاد الاجتماع المقبل خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كل الدول".



وكانت العاصمة بيروت استضافت أعمال اللقاء الرباعي في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الحالي، وذلك في إطار تفعيل التعاون في المجال الزراعي بين الدول المشاركة.