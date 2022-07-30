66 مليار جنيه أرباح الأهلى المصرى قبل الضرائب خلال 18 شهرا

المركز المالى الإجمالى يتخطى حاجز الـ 3 تريليونات.. ونمو فى إجمالى محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020

إجراء تسويات لنحو 8021 عميلا غير منتظم بلغت إجمالى مديونياتهم نحـو 11.3 مليار جنيه



عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى يوم الأربعاء الموافـق 27 يوليو 2022 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهرا)، حيث أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله محققا أرباحا قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

تخطى إجمالى المركز المالى حاجز الـ 3 تريليونات جنيه فى ديسمبر 2021 مقارنة بـ 2 تريليون جنيه فى يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.

نجح الأهلى المصرى فى افتتاح 61 فرعا جديدا، إضافة إلى 10 فروع خدمة إلكترونية ليصل بذلك إجمالى شبكة الفروع فى ديسمبر 2021 إلى 588 فرعا ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك فى زيادة شبكة فروعه فى جميع المحافظات خلال العام الحالى ليصل عدد فروعه إلى 613 فرعا فى يونيو 2022 منها 17 فرعا إلكترونى.

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات ودعما لمبادرات البنك المركزى المصرى، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه فى يونيو 2020.

كما نما إجمالى محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه فى يونيو 2020، لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1 393 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وإيمانا بالدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل فى جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات اضافية تصل إلى 110 مليارات جنيه فى ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنة بـ 77 مليارا فى يونيو 2020.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليارات جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67 %، ولتتخطى 1 073 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 8021 عميلا غير منتظم بلغت إجمالى مديونياتهم نحـو 11.3 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصبح 1% فى ديسمبر 2021 مقارنة بـ 1.3% فى يونيو 2020، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلى المصرى لعملائه فى جميع الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية.

واستمرارا لثقة عملاء البنك الأهلى المصرى، فقد وصل إجمالى ودائع العملاء إلى 2.4 تريليون جنيه فى ديسمبر2021 بزيادة قدرها 790 مليار جنيه عن يونيو 2020 وصولا إلى نحو 2.8 تريليون جنيه فى يونيو 2022 وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى تجاوز 17.8 مليون عميل فى ديسمبر 2021 مقابل نحو 14.3 مليون عميل فى يونيو 2020.

وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 159 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 57 مليار جنيه بمعدل نمو 56% عن يونيو 2020، محققا نحو 188 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 والجدير بالذكر قيام البنك بمنح قروض بقيمة 11.5 مليار جنيه لما يصل إلى 105.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

وإيمانا بأهمية المسئولية المجتمعية، والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك فى مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2020/ 2021 (18 شهرا) نحو 2.8 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك فى هذا الملف الحيوى 9.3 مليار جنيه فى السنوات الست الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى.

وتتويجا للجهد المبذول من جانب جميع فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالى 2020/2021 حيث حصل على عدد 8 جوائز فى خدمات التجزئة المصرفية، 5 جوائز فى مجال المسئولية المجتمعية، 7 جوائز فى مجال الشمول المالى والخدمات الرقمية والموقع الإلكترونى وتحقيق مستويات متقدمة وريادية فى عدة تصنيفات محليا وإفريقيا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى المجال الاقتصادى والمصرفى مثل Asian Banker، Global Finance، The Banker، Bloombergو EMEA Finance والتى تعكس أفضلية خدمات البنك والدور الرائد كوكيل تمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.