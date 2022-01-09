أنهى رضا شحاتة مدرب الجونة السابق، اتفاقه على تدريب نادي الداخلية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وذلك خلفًا لسيد عيد الذي رحل عن الفريق بعد تحقيق حلم الصعود.

ويضم جهازه الجديد كلا من: محمد محسن أبو جريشة ومجدي سعد مدرب عام، أبو المجد مصطفى مدرب مساعد، ومحمد العقباوي مدرب حراس مرمى.

وفي إبريل الماضي أعلن فريق الجونة رحيل رضا شحاتة بشكل رسمي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها رضا شحاتة فريق آخر غير الجونة وذلك منذ قيادته للفريق الساحلي في موسم 2019 – 2020، كمدرب مؤقت في ثماني مباريات وفاز ثلاث مرات وخسر خمسة.

وبعدها قاد الفريق في 51 مباراة بعد توليه المهمة رسميا وفاز 15 مرة وتعادل في 16 لقاء وخسر في 20 مباراة.

ويعول مسئولو الداخلية على الجهاز الجديد في تحقيق طفرة فنية بالفريق، مع وعدهم بتوفير طلباتهم من أجل البقاء في الممتاز بالموسم القادم. ويعد رضا شحاتة من نجوم الأهلي السابقين وقدم مسيرة كروية مميزة، كذلك الحال لأبو المجد مصطفى من نجوم منتخب الشباب صاحب الإنجاز التاريخي في كأس العالم ٢٠٠١ وتحقيق الميدالية البرونزية آنذاك، وقد أثبتوا أنفسهم بشكل كبير في عالم التدريب بالسنوات الأخيرة ومتوقع لهم مستقبل باهر في القادم.