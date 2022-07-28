قائد عسكري بريطاني يقر بوجود مشاكل في مشروع فرقاطات لأستراليا

طمأن قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني رادكين، أستراليا بأن مشروع الفرقاطات بريطانية التصميم يمضي في مساره رغم "مشاكل في بداية انطلاقه".



كان المشروع البالغ قيمته 26 مليار جنيه إسترليني (31.7 مليار دولار) والذي فازت شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية بالعقد الأسترالي قبل أربع سنوات، محط تركيز جديد خلال زيارة رادكين لأستراليا.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أنه خلال مقابلة مع خدمة الأخبار بهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (أيه بي سي)، أقر رادكين بأن البرنامج الأم لبريطانيا كان واجه ـ"مشاكل في بداية انطلاقه ولكن أصر على أن المشروع المشترك يمضي في المسار المقرر له.



وأضاف "البرنامج برمته في حالة جيدة ولكن ما تراه بشكل حتمي في تصميمات الفئة الأولى ذات الجودة العالية هى مشاكل تحدث مع صنع السفينة الأولى، وجاري حلها".



وفازت شركة بي ايه أي سيستمز، وهي أكبر شركة بريطانية للصناعات الدفاعية، بالمشروع لتصنيع تسع فرقاطات ذات تكنولوجيا عالية ومضادة للغواصات، في 2018 بعد التفوق على التصميمات الإسبانية والإيطالية في منافسة قوية.