حسين الشحات: سأسابق الزمن للعودة للأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن البدء في مرحلة التعافي من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية أمس الخميس، في قطر، بالغضروف الداخلي للركبة.

ونشر حسين الشحات، صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا عليها: "على بركة الله نبدأ فتره نقاهه ثم إعداد سأسابق الزمن للعودة إن شاء الله ،استعن بالله في كل ظروفك واستمد قوتك من القوى".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في التاسعة من مساء اليوم السبت، المباراة التي تقام على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة المقبلة، محتلًا الترتيب الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في الترتيب السادس عشر برصيد 24 نقطة.