قوات بريطانية تنضم إلى قوات أمريكية وفنلندية في تدريبات عسكرية مشتركة

شارك نحو 150 جنديا من الجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية، في تدريبات عسكرية مشتركة في فنلندا مع قوات أمريكية وفنلندية.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن وزارة الدفاع قولها إن التدريبات التي تستمر أربعة أيام وتحمل اسم "الثعلب اليقظ" ضمت 750 جنديا من الدول الثلاث.



وتأتي التدريبات المشتركة بعدما وقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بروتوكولا مع فنلندا بشأن انضمامها إلى الحلف العسكري في وقت سابق من الشهر الجاري، وقيامه ببدء عملية تصديق الدول الأعضاء على هذه العملية.



وأكدت فنلندا والسويد اعتزامهما الانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.



كما وقعت فنلندا إعلانا لضمان الأمن المتبادل مع بريطانيا في مايو، علاوة على أنها عضو في قوة الاستكشاف المشتركة بقيادة بريطانيا، وهي تحالف من 10 دول.