أمريكا: نأمل أن تتمكن السفن الأولى لنقل الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا دون تأخير

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تتمكن السفن الأولى لنقل الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا، دون مزيد من التأخير.

واعتبرت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- أن استمرار روسيا في حظر الصادرات الغذائية الأوكرانية عن طريق البحر أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة الحاجة إلى التنفيذ السريع لاتفاق نقل الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى لأول مرة منذ فبراير الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، اكتفت متحدثة الخارجية الأمريكية بنقل تشديد بلينكن لنظيره الروسي على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها مع استمرار الحرب الروسية.

وأعربت المتحدثة الأمريكية عن تعازيها لوفاة أكثر من 50 أسير أوكراني في جمهورية دونيتسك.

وكانت قد طالبت أوكرانيا من الأمم المتحدة والصليب الأحمر - في وقت سابق اليوم - بالتحقيق في مقتل أكثر من 50 أسير حرب أوكراني في هجوم في منطقة دونيتسك.