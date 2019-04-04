شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، هجوما لاذعا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على خلفية زيارتها المرتقبة إلى تايوان، قائلا إن "بيلوسي ستجعل الأمر أسوأ".

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن "فوضى الصين هي آخر شيء يجب أن تشارك فيه (نانسي بيلوسي)"، مشيرا إلى أنها "ستجعل الأمر أسوأ فقط"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضاف ترامب: "كل شيء تنخرط فيه (بيلوسي) يتحول إلى الفوضى، والاضطراب، والهراء".

ووضعت انتقادات ترامب اللاذعة لبيلوسي، الرئيس السابق في خلاف مع بعض أعضاء حزبه الجمهوري الذين أشادوا ببيلوسي لسعيها للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بدوره، قال كبير النواب الجمهوريين في اللجنة الفرعية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ ستيف شابوت، إن الولايات المتحدة يجب أن تظهر تضامنها مع تايوان وليس "الرضوخ" لرغبات الحكومة الصينية.

في غضون ذلك، لم يكن البيت الأبيض مؤيدا متحمسا لزيارة بيلوسي، إلى تايوان حيث قال الرئيس بايدن إن الجيش الأمريكي "يعتقد أنه ليس الوقت المناسب الآن للزيارة"، على الرغم من أنه لم يتخذ أي خطوات علنية لمحاولة منعها.

وأجرى بايدن مكالمة لمدة ساعتين ونصف مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس الماضي، ناقشا خلالها مجموعة من القضايا بما في ذلك وضع تايوان.

وحذرت بكين بيلوسي من زيارة الجزيرة، قائلة إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي ستتخطى "الخط الأحمر"، وستقابل "بإجراءات مضادة حازمة".