 بعد حصرها.. تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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بعد حصرها.. تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 12:26 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 12:26 م

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وقال إن مديرية القوى العاملة تواصل تسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والمشروعات الجاري تنفيذها، لإدراجهم في منظومة وثائق تأمين الحوادث الشخصية التي تقدمها الدولة لرعاية العمال وتأمينهم من المخاطر أثناء العمل.

جدير بالذكر أن القوى العاملة بالوادي الجديد، توفر العديد من المنح للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات المختلفة، وذلك بناء على الحصر الدوري للعمالة غير المنتظمة.


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