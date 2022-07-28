قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن صاروخ الفضاء الصيني CZ-5B R/B، ليس الوحيد أو الأخير الذي يخرج عن السيطرة، لافتًا إلى أن الامر يحدث نحو مرتين أو ثلاثة بشكل شهري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن صاروخين تابعين لشركة «سبيس إكس» سقطا بنفس الطريقة، منذ نحو أيام بسيطة، مشيرًا إلى أن التركيز على الصاروخ الصيني يرجع إلى النزاع الشرقي والغربي.

وأوضح أن المعهد من الناحية العلمية يرصد تلك الأجسام الموجودة في عالم الفضاء، والأقمار الصناعية، والحطام الفضائي، قائلًا إن مصر تضم المحطة الوحيدة في الشرق الأوسط المؤهلة لهذا الغرض.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الصاروخ سقط على الأرض منذ حوالي ساعة من الآن، في منطقة في البحر ما بين إندونيسيا وماليزيا، موضحًا أن المعهد أطلق بثًا مباشرًا على صفحاته؛ لتوضيح حقيقة الموضوع للمواطنين.

وذكر أن الصواريخ الفضائية يتم تصنيعها الآن من مواد تحترق وتدمر بالكامل، بعد عودتها للغلاف الجوي، حتى لا تسبب آثارًا سلبية، متابعًا: «فرق الضغط ودرجة الحرارة عند اختراق الغلاف الجوي، كفيل بتدمير أي كتلة تدخل، إلا لو تحت سيطرة التحكم».

ونشر مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، مقطع فيديو متداولا يرصد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا.

وفي وقت سابق، تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول مراقبة المعهد لصاروخ الفضاء الصيني CZ-5B R/B.

وأفاد التقرير بأن وفقًا لتقارير المتابعة التي يقوم بها المعهد، فهذا الصاروخ كعادة صواريخ «لونج مارش 5 ب» تتميز بدخول غير مُتحكم فيه، بينما المواقع المحتملة لسقوط الحطام هو بين خطى عرض 41 درجة شمالًا و41 درجة جنوبًا، ولهذا فمن المتوقع أن تكون معظم مناطق شمال إفريقيا وأوروبا خارجة عن نطاق موقع السقوط.