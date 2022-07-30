توقعات بسقوط أجزاء من حطام صاروخ فضائي صيني على الأرض

توقع خبراء سقوط بقايا معزز صاروخي صيني ضخم على الأرض، اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يتبع الحطام مسارا من المكسيك إلى أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

ويقول الخبراء إن احتمال وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية منخفض، لكن جسم الصاروخ يقع في "مدار بيضاوي الشكل حول الأرض حيث ينسحب نحو عودة غير خاضعة للرقابة"، ومن المتوقع أن يكون ذلك في الساعة 05:15 مساء بالتوقيت العالمي الموحّد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مجموعة "إيروسبيس كورب" غير الربحية ومقرها كاليفورنيا، وتقدم المشورة الفنية للبعثات الفضائية وتتلقى تمويلا أمريكيا.

وتظهر التوقعات الحالية مسارا أرضيا يعبر أجزاء من المكسيك والبرازيل، ثم يتخطى منطقة كيب أوف أفريكا قبل أن يمر فوق اليابسة في جنوب شرق آسيا، وشددت المجموعة على أنه مع تقلص وقت العودة إلى الأرض، فإن عدم اليقين في مسار الحطام سيتقلص أيضا.

وفي حين أن أجزاء من الصاروخ "لونج مارش 5 بي" الذي يبلغ وزنه 23 طنا متريا (25.4 طنا) ستحترق عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، فإن أجزاء ضخمة تصل إلى 40% ستبقى وتسقط على المحيطات أو الأرض.

وعلى الرغم من أن احتمال حدوث ضرر على الأرض منخفض، حسبما يقول الخبراء ، فإن العودة غير المنضبطة "تشكل خطرا واضحا وحاضرا"، وفقا لجيم هيد، أستاذ العلوم الجيولوجية في جامعة براون.