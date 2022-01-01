يحقق مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، مع خمسة من ضباط الشرطة في ولاية هيسن بشأن نشرهم رموزا معادية للدستور.

وأعلن مكتب المدعي العام، مساء الجمعة، أن فرق العمل التابعة لمكتب الشرطة الجنائية بالولاية نفذت أوامر تفتيش صادرة من محكمة فرانكفورت ضد أربعة منهم.

وأضاف أن المتهمين هم من ضباط الشرطة النشطين في مقر شرطة فرانكفورت.

أوضح المكتب أن قرارات التفتيش تستند إلى تحقيقات بشأن بعض مجموعات الدرشة على موقع ماسينجر، مبينا أنه تمت مصادرة عدد من الهواتف المحمولة.

وبحسب المعلومات، فإن أحد المشتبه فيهم متهم باستخدام رموز منظمات مناهضة للدستور، ويشتبه في قيام ثلاثة ضباط آخرين بالتهرب الجنائي في هذا الصدد، كما قيل إن أحدهم انتهك السرية الرسمية، وتم إصدار مذكرة تفتيش بحقه.

وأظهرت التحقيقات، أنه في وقت عمليات البحث لم يتم تقديم أية معلومات عن هذه الحالة، مبينة أنه تم منع المتهمين من مزاولة العمل وسيتم فحص الإجراءات الرسمية والتأديبية في مقر شرطة فرانكفورت.

وقال قائد الشرطة شتيفان مولر، وفقا للبيان: "المزاعم ضد الموظفين الخاضعين لسلطتي أو التحقيقات الجنائية التي بدأت بحقهم، أحزنتني للغاية".

وأوضح مولر أن الخطير للغاية ليس فقط أن المعلومات المتاحة حاليا تفيد بمشاركة الرؤساء وأنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم، بل ما يعتقد فوق ذلك من سوء استخدامهم لوظائفهم من أجل التستر على سلوكيات سيئة.