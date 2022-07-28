المتظاهرون العراقيون يقتحمون مبنى مجلس القضاء الأعلى

أقتحم المتظاهرون العراقيون، قبل قليل، مبنى مجلس القضاء الأعلى، جاء ذلك بعد وقت قصير من اقتحامهم مبنى البرلمان والإعلان عن البدء في اعتصام مفتوح.



وجدد المتظاهرون رفضهم لترشيح الإطار التنسيقى الشيعى محمد شياع السودانى لتشكيل الحكومة الجديدة. ويضم الإطار كتلا شيعية أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبى الموالى لإيران.



ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا المنطقة الخضراء، وسط بغداد، في وقت اندلعت فيه مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط 60 إصابة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وقال الكاظمي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" إنه وجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين العراقيين، داعيا إياهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.



وأكد الكاظمي أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".



يشار إلى أن الخلافات بين القوى السياسية العراقية أدت إلى تعثر مساعى تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التى أجريت فى 10 أكتوبر الماضى.