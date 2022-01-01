تجمع عدد من متضرري "محمود ف."، مستريح السيارات بمحافظة أسوان، أمام منزله بقرية أبو الريس، وذلك محاولة منهم لاستيرداد أموالهم الذي حصل عليها بعملية النصب عليهم عن طريق تجارة السيارات والعقارات.



وعلى الفور تدخل اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان؛ للسيطرة على الوضع بعمل كردون أمني بمنطقة أبو الريش، كما أنه اجتمع مع عدد من المتضررين وذلك لإقناعهم بالمغادرة إلى منازلهم وخاصة أن القضية رهن التحقيقات.



وسيطرت الجهات الأمنية على القرية؛ لمنع التجمعات التي شهدتها قرية أبو الريش بمحافظة أسوان خلال الساعات القليلة الماضية.



واستولى محمود فتحي النجار على ملايين الجنيهات من الأهالي بمحافظة أسوان، وذلك عن طريق تجارة السيارات وهي أن يشتري السيارات الخاصة بالأهالي بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة على نظام الوعدة على أن يحصلوا على أموالهم بعد 3 شهور من عملية البيع بثمن مضاعف عن ثمنها الحقيقي.