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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 44097 سريرا

د ب أ
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 9:56 م

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 44 ألفا و97 سريرا يوم 29 يوليو، مقارنة بـ44 ألفا 577 سريرا في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 5.8% من 5.9%، ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية جورجيا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 9.1% تلتها ولاية كاليفورنيا بنسبة 8.0%، بينما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 5078 سريرا، تلتها فلوريدا عند 4440 سريرا.

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