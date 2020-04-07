انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 44097 سريرا

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 44 ألفا و97 سريرا يوم 29 يوليو، مقارنة بـ44 ألفا 577 سريرا في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 5.8% من 5.9%، ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية جورجيا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 9.1% تلتها ولاية كاليفورنيا بنسبة 8.0%، بينما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 5078 سريرا، تلتها فلوريدا عند 4440 سريرا.