الجزائر: لا صحة لما تم تداوله حول استئناف العلاقات التجارية مع إسبانيا

أكدت الجزائر عدم "صحة الادعاءات المتداولة حاليا من قبل بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا"، ورفع القيود عن التعامل التجاري معها، مشيرة إلى أن "تلك الادعاءات عارية من الصحة"، ولم يصدر بشأنها أي أخبار رسمية عن السلطات أو الهيئات المختصة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر، و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضافت أن القرارات التي تخص القضايا المالية و الاقتصادية، لاسيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية، و الاقتصاد، و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.

كانت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر قد أعلنت، أمس، رفع التجميد البنكي لعمليات الاستيراد والتصدير من الجزائر وإلى إسبانيا، والذي تم فرضه مطلع الشهر الماضي على خلفية إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

يذكر أن هذه الجمعية تضم ٣٠ بنكا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر، منها عشرة أجنبية، من بينها بنكين فرنسيين هما "بي ان بي باريبا" و "سوسيتيه جنرال"، وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، لاسيما لدى السلطات الحكومية، و بنك الجزائر المركزي الدي يتولى سلطة ضبط النشاط البنكي.

كانت الجزائر قد قررت في ٨ يونيو الماضي التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في ٨ أكتوبر ٢٠٠٢ مع إسبانيا.