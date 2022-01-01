قال الكاتب الصحفي حسام مؤنس، إن الحوار الوطني خطوة مُرحب بها، يفترض أن تنتج اعتمادا لآلية الحوار بمعنى إتاحة الرأي والرأي الآخر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الحوار يجب أن يُنتج مجموعة توصيات، مشيرا إلى أن اهتمامه الرئيسي من الحوار هو المحور السياسي.

ولفت إلى أن الملفات التي يجب أن تكون مطروحة "متعددة"، وفي مقدمتها حرية العمل السياسي والحزبي، وهو ملف يتطلب مناقشات بين رؤساء وقيادات الأحزاب مع الجهات المسؤولة في الدولة، بما يستتبعه ذلك من تعديلات تشريعية قد تكون مطروحة في قانون النظام الانتخابي.

ونوه بأن النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة المغلقة يجب أن يتحول إلى قائمة نسبية.

ودعا إلى إجراء تعديل في مدة الحبس الاحتياطي باعتبارها طالت الكثيرين بما في ذلك حالات لا تستحق، وكذا القوانين المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة.