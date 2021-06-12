قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا خزنت حتى اللحظة 4 مليارات متر مكعب مياه في سد النهضة، مؤكدًا أن التخزين حتى لو بلغ 10 مليارات متر مكعب، لا يضر المواطن المصري لأسباب عدة؛ أهمها وجود السد العالي.

وأضاف شراقي، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن السد العالي به احتياطي من المياه يحمي المواطنين من أي ضرر ناجم عن التخزين بسد النهضة، منوهًا في الوقت نفسه، أن هذا الاحتياطي لا يعطي مبررًا لإثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية.

وأكد أن كمية المياه الموجودة حاليًا بالسد العالي تعوض أي كمية يتم حجزها، مشددًا على أن الكمية المخزنة ليست مجانية، وإنما تحققت نتيجة ترشيد الاستهلاك في مصر، وتحديد مساحات الأرز، وتغيير منظومة الري، والتغيير في التركيب المحصولي.

ونوه أستاذ الموارد المائية، إلى أن تكلفة المشروعات التي تقيمها الدولة لتوفير الموارد المائية عشرات المليارات، بل قد تصل إلى مئات المليارات، موضحًا أن محطات معالجة المياه، تتطلب إنشاء ترع ومحطات رفع مياه ومحطات كهرباء.