 واشنطن تدعو القوى السياسية العراقية لضبط النفس والابتعاد عن العنف - بوابة الشروق
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واشنطن تدعو القوى السياسية العراقية لضبط النفس والابتعاد عن العنف

السفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد
د ب أ
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 9:53 م

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، القوى السياسية العراقية إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف. 

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف"، لافتة إلى أن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي".

وأضافت السفارة: "نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".

وكان متظاهرون من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلوا اليوم المنطقة الخضراء، واقتحموا باحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي إن عدد الإصابات في المظاهرات، حسبما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها، بلغ 125 جريحا، بينهم 25 عسكريا.

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