موسكو تنشر قائمة بأسماء 50 قتيلا في هجوم على أسرى حرب

نشرت وزارة الدفاع الروسية، أسماء 50 قتيلا و73 جريحا، بعد يوم من هجوم على معسكر في دونيتسك، حيث كان يتم احتجاز أسرى حرب أوكرانيين.

وذكرت الوزارة اليوم السبت أن معظم أسرى الحرب الـ193، إما أنهم قتلوا أو أصيبوا. وكان يُعتقد في وقت سابق أن أكثر من 50 شخصا قتلوا في الهجوم، الذي تم شنه بقاذفة صواريخ طراز "هيمارس".

وقالت الوزارة أنه حتى صباح اليوم السبت، تم انتشال جثث 48 سجينا أوكرانيا، بينما توفي اثنان آخران، وهما في طريقهما إلى المستشفى.

وذكرت روسيا أن هؤلاء المصابين يتلقون رعاية طبية.

وتابعت الوزارة "يتحمل زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن المسؤولية السياسية والإجرامية والأخلاقية الكاملة عن حمام دم الأوكرانيين، كداعمين".

كان الانفصاليون الموالون لروسيا قد اتهموا القوات الأوكرانية بقصف موقع الاحتجار، غير أن أوكرانيا نفت ذلك.