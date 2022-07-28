فحص عيون 450 مواطنا بمركز المحلة ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية بقرية طرينه مركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية.

أشاد المحافظ بجهود مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف على 450 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان ل 193مواطناً، وتشخيص احتياج 81 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 207 مواطناً لنظارات طبية، سيتم تسليمهم للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.

وأوضح الدكتور هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى "حياة كريمة" في الغربية.