مؤتمر الجمعية المصرية لضغط الدم يشيد بالدواء المصري لعلاج ما قبل وبعد تركيب دعامات القلب

أشاد المؤتمر العلمي السنوي للجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم برئاسة الدكتور محمد محسن إبراهيم رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر بفاعلية الدواء المصري وتفوقه على بديله المستورد خاصة في علاج ما قبل وبعد تركيب الدعامات في شرايين القلب بما يوفر عائدا اقتصاديا وطبيا على الدولة والمرضى.



وقال الدكتور سليمان غريب رئيس المؤتمر وسكرتير عام الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم ـ في تصريح لـ«أ ش أ» ـ إن المؤتمر ناقش من خلال أكثر من 18 بحثا، موضوع السكتة القلبية عند اللاعبين صغار السن والذين أحيانا يسقطون في الملاعب صرعى الموت دون معرفة الأسباب حيث أظهرت الأبحاث أنه يجب تقييم هؤلاء اللاعبون لمعرفة ما إن كانت التمرينات الرياضية العنيفة تؤدي للوفاة إذا كانت هناك مشاكل بالقلب دون ألم أو تشخيص.



وأشار الدكتور سليمان غريب، إلى أن أبحاث المؤتمر المقدمة من أطباء بكليات الطب والصيدلة من عدة محافظات أظهرت أن علاج السكر يجب أن يكون تحت إشراف المختصين في هذا المجال وأن بعض المرضى يبدأ الحقن بالانسولين وهو غير مفيد له وأن بعض الأدوية الحديثة يمكن أن تعالج الضغط والسكر وأمراض أخرى.



وأظهر المشاركون في المحاضرات أنه إذا كان ضغط الدم قاتل صامت إلا أن السكر يمكن أن يكون موجودا بدون أية علامات معروفة قبل ذلك كزيادة التبول ونقص الوزن وهو خطر يصيب شرايين وعضلات القلب.



كما كشف سكرتير عام الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم عن استعراض المؤتمر لتأثير كورونا على عضلة القلب خاصة الرياضيين وأظهرت الأبحاث أن عمل الرنين المغناطيسي لهؤلاء المرضى يكون مفيدا لهم لحمايتهم.



ومن جهته، أكد الدكتور فتحي مقلدي رئيس المؤتمر، أن الأبحاث أكدت ضرورة تقييم وظائف القلب قبل وبعد أخذ العلاج الكيميائي لوقاية المريض من بعض المضاعفات الضارة لبعض الأدوية الكيماوية التى يأخذها المريض للعلاج، وأوصت بأن يكون هناك تداول ومناقشات بين طبيبي القلب والأورام.



كما أظهرت فاعليات المؤتمر الذى شارك به الدكتور عمر عواد أستاذ القلب ونائب رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم والدكتورة وفاء العروسي أستاذ القلب وأمين صندوق الجمعية المصرية، أن التهابات الروماتيزم يمكن أن تؤثر على عضلة وشرايين وصمامات القلب وأن التنبؤ بالعلاج يؤدي لدرء المخاطر وكذلك أهمية اختيار دواء مناسب لعلاج ضغط الدم من بين 254 دواء لعلاج ضغط الدم فى مصر بآثار وجرعات مختلفة حيث حسن الاختيار مهم للمريض اقتصاديا وطبيا.



وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين أمراض القلب والضغط والسكر والكلى والروماتيزم وقصور الشرايين وآثار كورونا على القلب، وأحدث المستحضرات الصيدلانية للعلاج.